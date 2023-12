Barcellona, violenze dal patrigno alla figlia della moglie: concessi i domiciliari al 35enne

È stato scarcerato e sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico, nella casa di una parente in un paese dell’hinterland, il 35enne indagato con l’accusa di avere commesso violenza sessuale aggravata, quale patrigno, nei confronti della figlia della moglie. È stata accolta in tal senso la richiesta degli avvocati dell’uomo, Maruzza Pino e Vittorio La Torre, che avevano chiesto la sostituzione della misura più grave.

Il Gip Giovanni De Marco ha rilevato che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con la misura degli arresti domiciliari purché in luogo diverso dal domicilio della persona offesa e adeguatamente distante da questo. Il giudice ha altresì disposto l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo a distanza e che, nelle more dell’attivazione del braccialetto, e dell’espletamento delle necessarie verifiche, l’uomo rimanga sottoposto alla misura ordinaria dei domiciliari. Le indagini sulla grave vicenda sono state svolte dalla Squadra Mobile di Messina, su coordinamento della Procura di Barcellona, che ha affidato le attività inquirenti riguardanti il “codice rosso” alla sostituta procuratrice Veronica de Toni. Indagini che hanno preso le mosse dalle rivelazioni fatte dalla ragazza, ad alcuni poliziotti della Polfer che l’avevano notata ed avvicinata, notando il suo stato d’animo turbato, nell’area della stazione di Messina.

