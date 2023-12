Messina, inaugurata la "fontana danzante" di fronte alla stazione. Basile: resterà attiva anche dopo le feste

E' stata inaugurata stasera a Messina una nuova e attrazione in Piazza della Repubblica, proprio di fronte alla stazione centrale. Si tratta di una "fontana danzante musicale", che ha trasformato lo spazio urbano in una scenografia suggestiva, in perfetta sintonia con l'atmosfera delle festività natalizie.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso grande entusiasmo per questa innovazione attraverso un post sui social media, descrivendo la fontana come un elemento che dona nuova vita e colore alla piazza.

Durante le festività, dalle 18 alle 21, spiega il primo cittadino, l'acqua "danza" ogni ora su una selezione di temi musicali natalizi, creando un'atmosfera incantata che attira e intrattiene il pubblico di tutte le età.

Il sindaco Basile ha inoltre annunciato che, dopo il periodo delle festività, la fontana non cesserà di stupire. Verrà infatti riprogrammata con nuove musiche e nuovi tempi di rotazione per offrire uno spettacolo permanente, trasformando l'area della piazza in un vero e proprio palcoscenico virtuale.