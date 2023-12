Messina, ancora un boom di richieste per il MoveMe: chiusa la piattaforma. Ecco dove ritirare l’abbonamento

Dalla mezzanotte di ieri è stata chiusa la piattaforma MoveMe. In soli quattro giorni sono state presentate oltre 11mila domande, facendo registrare un nuovo record per l’abbonamento annuale da 20 euro al trasporto pubblico locale. Gli uffici competenti sono al lavoro per esaminare le richieste e verificare i requisiti dei richiedenti.

Per agevolare il ritiro della tessera MoveMe ed evitare la formazione di lunghe code al Front Office di via La Farina, Atm spa ha deciso di riattivare temporaneamente l’ex biglietteria del parcheggio di Villa Dante, dove verranno dislocati alcuni dipendenti aziendali per consegnare gli abbonamenti. Il punto di ritiro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Ovviamente resterà operativo anche il Front Office, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 19:30.

La misura di incentivazione MoveMe rientra nell’ambito del “Pon Città Metropolitane 2014-2020” azioni di incentivazione all’uso del TPL (Trasporto pubblico locale), finanziato dall’Unione Europea. Nei giorni scorsi, il Comune di Messina, d’intesa con ATM Messina, aveva deciso di riaprire i termini per richiedere l’ abbonamento speciale grazie alla possibilità di attingere da alcune economie del suddetto programma.

Anche in questa terza finestra è stato possibile richiedere l’abbonamento combinato: tpl + parcheggi di interscambio al costo di 120 euro per 12 mesi. Nei prossimi giorni sarà reso noto il numero definitivo degli abbonamenti emessi.