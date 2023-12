Barcellona, abusivismo finanziario: 4 rinvii a giudizio. Coinvolti banchieri e bancari siciliani e calabresi

Banchieri e bancari, siciliani e calabresi, residenti tra Regno Unito e Repubblica Ceca, i quali hanno operato attraverso un articolato sistema societario diffuso in diversi paesi dell'Ue ed extra Ue, costituito da holding con sedi nella Repubblica Ceca, nel Regno Unito, in Portogallo e nelle Isole Comore del sud – est africano, sono stati rinviati a giudizio, su richiesta del pm Veronica De Toni, dal Gip, Giuseppe Caristia. I tre banchieri rinviati a giudizio davanti al Tribunale, all'udienza del 12 febbraio, sono accusati di aver costituito una associazione a delinquere attraverso la quale, nelle rispettive qualità, avrebbero organizzato, promosso e comunque fatto parte di un'associazione transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di “abusivismo finanziario” nella raccolta di risparmi destinati ad investimenti in istituti finanziari situati all'estero che non erano autorizzati ad operare in Italia e negli altri paesi dell'Ue. Investimenti attraverso i quali avrebbero promesso il riconoscimento di interessi sui capitali investiti a tassi assai superiori a quelli offerti dai mercati finanziari, garantendo un rendimento che gli investitori non hanno mai ricevuto. Così come non hanno avuto restituiti i capitali investiti. A quanto pare numerosi sono stati gli imprenditori dei Nebrodi e anche del resto della provincia ad aver creduto ai nuovi Re Mida che, a quanto pare, solo a parole, moltiplicavano i guadagni. Si tratta di: Massimiliano Arena, 53 anni, originario di Soverato e residente a Londra, difeso dall'avvocato Giancarlo Liberati del foro di Reggio Calabria; di Fabrizio Pistorino, 50 anni originario di Messina e residente a Mirova Strakonice nella Repubblica Ceca, difeso dall'avvocato Giancarlo Liberati e dall'avv. Anna Prestifilippi del foro di Messina; di Fabio Cancemi, 61 anni, nato a Bergamo, domiciliato ad Oliveri, difeso dall'avvocato Giancarlo Liberati e dall'avv. Giuseppe De Luca del foro di Trapani.

Secondo l'ipotesi accusatoria, in qualità di promotori ed organizzatori dell'associazione transazionale, «ne determinavano la nascita e lo sviluppo, assumendo il ruolo di referenti delle numerose società dislocate in più Stati, sia in territorio Ue che extra Ue”, riconducibili al “Gruppo Jabardo”».

