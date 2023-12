A20 Messina-Palermo, chiusura al traffico tra gli svincoli di S. Stefano e S. Agata Militello

Autostrade Siciliane informa che oggi e domani, 21 e 22 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17, lungo l'autostrada A/20 Messina-Palermo, avverrà la chiusura al traffico del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Santo Stefano Di Camastra (km. 135+052) e Sant'Agata di Militello (km.107+070), in direzione Messina e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Santo Stefano Di Camastra con rientro alla svincolo di Sant'Agata di Militello per i veicoli provenienti da Palermo, che transitano in direzione Messina. Tali limitazioni avverranno per permettere l'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti e viadotti.