Messina servizi chiarisce: la sera del 25 dicembre e del 1. gennaio ci sarà la raccolta dei rifiuti

Un comunicato diffuso ieri da Messina servizi dal titolo "Festività natalizie: Messinaservizi, nessuna attività lavorativa il 24, 25 e 31 Dicembre 2023 e l’1 Gennaio 2024, il resto dei giorni servizi regolari", riportato testualmente anche dagli organi di stampa ha generato confusione tra gli utenti che hanno protestato sui social. Stamani il chiarimento direttamente dall'azienda che puntualizza che, la sera del 25 dicembre e quella del primo gennaio, i messinesi potranno regolarmente conferire i rifiuti in base al calendario previsto dalla raccolta differenziata nella loro zona. In pratica: lavorando il 26 dicembre e il 2 gennaio, è inteso per l'azienda che si raccolgano i rifiuti del giorno precedente. Ma questo non è apparso affatto chiaro ai messinesi

La puntualizzazione di Messina Servizi

La notte tra il 24 e il 25 nell’area Centro non verrà raccolto l’umido, così come nella mattinata del 25 nelle aree Nord e Sud. Mentre già il 25 sera si potrà esporre nelle tre Aree i rifiuti come da calendario (Area Centro indifferenziato, Area Nord e Sud carta e cartone). Lo stesso avverrà nella giornata del 31 Dicembre 2023, quando non si potrà esporre la sera l’umido perché l’1 Gennaio 2024 mattina non avverrà la raccolta, mentre la sera si potrà esporre i rifiuti come da calendario. Come già specificato, comunque anche nei giorni 25 dicembre 2023 e 1 Gennaio 2024 Messinaservizi ha previsto delle squadre di pronto intervento che opereranno sempre nel territorio.