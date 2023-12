Messina, quasi 9mila interventi dei vigili del fuoco nel 2023

Si chiude un anno particolarmente intenso per il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, impegnato in oltre 8800 interventi di varia natura. Fra le varie tipologie, svetta il dato degli incendi, 2670 pari al 30% del totale, fra i quali si annoverano ben 1600 incendi di vegetazione, a richiamare con forza lo straordinario impegno profuso durante la stagione estiva su tutto il territorio provinciale. Sono stati poi 1482 gli interventi per dissesti statici e 1488 quelli per apertura porte, entrambi pari al 17% del totale.

Fra le altre tipologie, si annoverano 404 interventi per soccorso e salvataggio a persona, 357 per bonifica insetti, 287 per salvataggio e recupero animali, 281 per ascensori bloccati, 195 per fuga gas, 156 per danni d’acqua e 144 per incidenti stradali. Del totale, il 38% degli interventi è stato erogato dalla sede centrale di Via Salandra, il 14% dal distaccamento Nord cittadino, mentre sono stati 1074 gli interventi effettuati dal distaccamento permanente di Milazzo, 721 da quello di Letojanni, 542 da quello di Sant’Agata Militello, 491 da quello di Patti e 168 dal distaccamento di Lipari.

I due distaccamenti portuali, Messina e Milazzo, hanno espletato complessivamente 22 interventi. Fra i distaccamenti volontari, impegnati in 1123 operazioni di soccorso pari al 13% del complessivo annuo, si registrano 473 interventi erogati dal distaccamento di Villafranca, 373 da quello di Moio Alcantara, 227 da quello di Mistretta e 49 dal distaccamento di Santo Stefano di Camastra. In ultimo, contestualmente all’attività di soccorso tecnico urgente, il Comando Provinciale ha istruito poi 1457 pratiche di prevenzione incendi, fra le quali si annoverano 555 SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), 100 valutazioni progetto e 434 rinnovi CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).