Messina, decine di zozzoni incastrati dalle telecamere: tra loro anche professionisti stimati

"Qualcuno forse pensava che la lotta contro gli incivili avesse avuto un rallentamento, ma vi assicuro che non è per nulla così". Parola del sindaco di Messina Federico Basile. "A dimostrazione di questo da oggi, fino alla data del 29 dicembre giorno in cui terremo una conferenza stampa per comunicare i report di questi mesi, pubblicherò alcuni tra i video che mi hanno lasciato interdetto, non solo per il gesto ma soprattutto nell’apprendere da chi ha eseguito le indagini che i soggetti sono professionisti stimati regolarmente iscritti all’ufficio tributi ed in regola con la tari.

Dal 9 ottobre 2023 ai sensi degli artt 255 e 192 del Dlgs 152/2006 la legge prevede per coloro che si macchiano di tali reati, la denuncia penale alle autorità giudiziarie oltre che al sequestro dei mezzi propri. Mi chiedo e vi chiedo ma siamo davvero sicuri che vale ancora la pena rischiare una denuncia penale pur di abbandonare sacchetti di rifiuti per strada?" ha concluso il sindaco Basile.