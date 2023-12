Sant'Alessio Siculo, auto in fiamme nella galleria dell'autostrada: pronto intervento dei Vigili del fuoco

Oggi intorno alle ore 19 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di una autovettura in transito sulla corsia autostradale a18 in direzione Messina, al km27, all'altezza del comune di Sant'Alessio Siculo. La squadra, intervenuta prontamente dal distaccamento di Letojanni con Aps e modulo antincendio, ha spento il rogo dell'auto all'interno della galleria, mettendo in sicurezza e bonificando il sito di interesse. Sul posto presente anche personale della polizia stradale e squadra del consorzio autostradale siciliane.