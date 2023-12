Presunto danno erariale all'ispettorato del lavoro di Messina: la Corte dei Conti condanna solo l'ex dirigente Gaetano Sciacca. Dovrà pagare 116.438,38 euro

La procura regionale della Corte dei Conti ha assolto il dirigente dell’ispettorato territoriale del lavoro di Messina Venerando Lo Conti e ha condannato il dirigente Gaetano Sciacca al pagamento del danno erariale di 116.438,38 euro.

Con atto di citazione del 2023 la Procura aveva contestato a Gaetano Sciacca, Giovanna Garigali e Venerando Lo Conti , in qualità di dirigenti in servizio presso dell’Itl di Messina, di aver causato un danno erariale corrispondente alla complessiva somma di 398.753,13 euro, in quanto nella loro qualità di dirigenti apicali non avrebbero esitato alcuni procedimenti sanzionatori nel termine di prescrizione previsto dalla l. 689/1981.

In particolare, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti aveva contestato a Venerando Lo Conti nella qualità di dirigente negli anni dal 2012 al 2014, e successivamente dal 2019 al 2022, la mancata adozione di numerose ordinanze di ingiunzione di all’art. 18 della L. n. 89/81, relative agli anni dal 2013 al 2014, entro il termine prescrizionale di 5 anni. Proprio per tale ragione la Procura ha chiamato in giudizio tutti i dirigenti che si erano avvicendati negli incarichi apicali nel corso dei cinque anni dal momento dell’accertamento fino alla notifica dell’ordinanza ingiunzione. La difesa di Lo Conti (avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza), ha dedotto l’infondatezza della prospettazione accusatoria e la non imputabilità dei fatti contestati al loro assistito. Evidenziato come Lo Conti non avrebbe materialmente potuto definire i procedimenti del 2013 e 2014 in soli due anni (quelli del secondo mandato), ma che tale responsabilità si sarebbe dovuta ascrivere al più al dirigente subentrante, ovvero a Gaetano Sciacca in servizio presso negli anni dal 2015 al 2019 al momento in cui il termine per la prescrizione è spirato.