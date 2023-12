Incidente in tarda mattinata all'incrocio tra la via Tommaso Cannizzaro e la via Garibaldi, all'altezza di Piazza Cairoli. Un uomo su uno scooter ha perso il controllo del mezzo, pare per una manovra improvvisa di chi lo precedeva, ed è finito in terra fratturandosi il femore. Subito soccorso è stato trasferito in ospedale, mentre inevitabilmente l'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico viario vista la zona e l'orario di punta.