La porchetta di suino nero di Giuseppe Oriti premiata da Top Italian Food

La porchetta di suino nero dei Nebrodi del produttore e allevatore sanfratellano Giuseppe Oriti è di nuovo “Top Italian Food” e sale nuovamente sul podio tra i migliori prodotti artigianali d’Italia recensiti nella guida 2024. Dopo aver conquistato nel 2023 le Tre fette nella guida Salumi del Gambero Rosso e il titolo di “miglior salume di suino nero d’Italia”, per la porchetta siciliana arriva la riconferma anche nella guida Top Italian Food 2024, presentata oggi a Roma, che seleziona le migliori aziende produttrici di eccellenze enogastronomiche del Paese.

La porchetta di suino nero prodotta da “Il Vecchio Carro” nell'Azienda agrituristica di Giuseppe Oriti si caratterizza per una lavorazione artigianale delle migliori carni di suino nero allevate nel territorio del Parco dei Nebrodi, a Caronia. Giuseppe Oriti, dopo aver rilevato l'allevamento di famiglia nel 1998, ha cominciato a specializzarsi nella produzione della porchetta di suino nero e oggi con oltre vent’anni di esperienza l’azienda Il vecchio Carro ha conquistato pubblico e critica gastronomica per la bontà dei suoi prodotti. I maiali neri dei Nebrodi sono allevati in loco in regime semibrado e alimentati con cereali coltivati in Sicilia, e la lavorazione segue le tradizionali procedure artigianali. La pluripremiata porchetta si è fatta apprezzare nei piatti dell’agriturismo Il vecchio Carro, condotto da Giuseppe insieme alla moglie Eliana Carroccetto, oltre che in tantissimi eventi di street food.

Alla premiazione di Top Italian Food, che si è svolta il 18 dicembre a Roma a Palazzo Brancaccio, ha preso parte Giuseppe Oriti che si è dichiarato orgoglioso della riconferma nella prestigiosa guida. “La presenza della nostra porchetta in Top Italian Food 2024 di Gambero Rosso – ha affermato Oriti – è per noi la consacrazione del lavoro svolto in questi 25 anni di attività con sacrificio e dedizione e sono orgoglioso della strada fatta sin qui. Voglio continuare a portare in alto la Sicilia e il territorio dei Nebrodi, così ricco di prodotti di eccellenza”.

IL VECCHIO CARRO

L’Azienda agrituristica IL VECCHIO CARRO è ubicata a Caronia, in provincia di Messina, nel territorio del Parco dei Nebrodi. L’azienda da più di 20 anni è specializzata nell’allevamento allo stato semibrado del maiale nero dei Nebrodi, specie autoctona antichissima che si caratterizza per la piccola taglia e il mantello scuro. Allevatori da tre generazioni, selezionano solo gli esemplari che mantengono inalterate le caratteristiche pure della specie, salvaguardando i ceppi genetici originari. I maialini vivono felici all’aria aperta, in mezzo al verde. L’alimentazione è costituita da ghiande e radici che i suini neri trovano in natura e da cereali, provenienti dal mercato locale, accuratamente selezionati per garantire al meglio lo sviluppo dell’animale. L’azienda, infatti, ha scelto un preciso protocollo di alimentazione a crescita lenta che prevede periodi allo stato brado durante i quali i suini si cibano anche di ghiande e radici trovate nel territorio nebroideo. Le pregiati carni di suino nero, molto tenere e saporite, vengono successivamente lavorate per la produzione di porchetta di altissima qualità. Il gusto della carne viene esaltato dai maestri salumieri attraverso un procedimento di massaggiatura con il sale marino siciliano e con vari aromi naturali, che precede la cottura nel forno a legna dell’azienda agricola, secondo l’antica ricetta di famiglia. Non vengono utilizzati né additivi, né conservanti.

L’AGRITURISMO “IL VECCHIO CARRO”

Oltre all’allevamento dei pregiati maiali neri dei Nebrodi, Giuseppe Oriti, insieme alla moglie cuoca Eliana Carroccetto, si occupa personalmente della gestione del Ristorante - Agriturismo “Il Vecchio Carro”, dove vengono serviti piatti della tradizione siciliana. Eliana, laureata in psicologia, ha seguito la strada intrapresa dal marito e si è specializzata nella cucina tradizionale nebroidea. I piatti più richiesti sono i maccheroni fatti in casa con sugo di suino nero dei Nebrodi, la porchetta di suino nero al forno con patate e le grigliate di carne. Molto varia la selezione di antipasti che cambiano seguendo la stagionalità degli ingredienti. Per la qualità della sua offerta, l’agriturismo ha ricevuto il premio di “Miglior Trattoria Best in Sicily 2019” dal giornale di enogastronomia Cronache di Gusto. L’azienda agrituristica, inoltre, è segnalata nella Guida “Street Food” del Gambero Rosso, la mappa nazionale del cibo di strada italiano e nella Guida Osterie d’Italia di Slow Food. Il Vecchio Carro fa parte dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food, l’importante patto fra cuochi e piccoli produttori finalizzato a promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio.