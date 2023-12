ForestaMe, stop ai lavori nel periodo di Natale: revocate tutte le ordinanze di divieto di sosta in centro città

Stop ai lavori di Forestame per il periodo natalizio. Revocate le ordinanze con cui era stato imposto il divieto di sosta in un quadrilatero ampio del centro città per la posa degli alberi. Le piante sono state tutte acquistate, ha spiegato il dg del comune Salvo Puccio, che ha assicurato che quello che non sarà realizzato, anche sotto il profilo economico, sarà spostato nel 2024. Il progetto è arrivato al 75% del suo sviluppo