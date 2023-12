Caronia, la presidente del Consiglio ha una piscina abusiva: scatta l'ordine di demolizione

Un ordine di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite è stato notificato dal Comune di Caronia ad Antonietta Agostino, presidente del consiglio comunale in carica nello stesso centro nebroideo.

Il provvedimento riguarda in particolare una piscina interrata, delle dimensioni di 4 metri per 8 metri che, secondo quanto si legge nell’atto a firma del responsabile dell’Area tecnica ingegnere Alfredo Lentini, sarebbe stata realizzata in violazione delle norme edilizie all’interno di un terreno di proprietà della stessa Agostino.

Nel dettaglio del verbale di violazione edilizia, redatto ad inizio novembre dall'Area Tecnica comunale con la Polizia locale, viene contestato come l’opera non risulta assentita da alcun titolo edilizio ed inoltre, rispetto ai vincoli gravanti sull'area interessata, non risultano acquisiti l’autorizzazione paesaggistica di competenza della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina né l’autorizzazione sismica del Genio civile.

