Messina, quando la mobilità è una “sfida”: il centro cittadino diventa autodromo. In pista anche Jimmy Ghione

La serata più spettacolare e divertente del “New Mobility Messina 2023”, la manifestazione su mobilità sostenibile e sicurezza stradale, inserita all’interno delle iniziative natalizie promosse dall’amministrazione comunale. Centro città trasformato in un vero e proprio autodromo, con la pista allestita a valle di piazza Cairoli che ha causato parecchie polemiche con il caos viario vissuto soprattutto nella giornata di venerdì scorso: «Ci scusiamo con la città – dice a tal proposito il presidente di Atm Giuseppe Campagna – per i disagi che abbiamo creato. Non pensavamo che in così poco spazio si riuscisse a realizzare un circuito di questo tipo. Lo sport ha unito tutti una volta di più, con la voglia di celebrare la città e l’idea sempre più crescente di mobilità sostenibile».

A gareggiare nella “Sfida dello Stretto”, presentata dalla conduttrice messinese Noemi David e da Andrea Minerva, giornalista e commentatore sportivo, l’inviato di “Striscia la Notizia” Jimmy Ghione, la campionessa olimpica Silvia Bosurgi, il presidente di Asstra Andrea Gibelli, l’attrice di “Mare fuori” Giovanna Sannino e i sindaci di Villa San Giovanni e Messina Giusy Caminiti e Federico Basile. Una sfida “elettrica” con i sei provetti piloti a darsi battaglia a bordo di una Smart (coadiuvati da Filippo Bencivenni e Leonardo Arduini), di un monopattino e di una e-bike (la bici con pedalata assistita): «Questa gara – spiega Basile – serve per sottolineare che si può girare in città anche in modo diverso. Il tema è particolare e un po’ delicato e crea anche “mal di pancia”, ma deve far capire che, con tutti i sistemi che ci sono adesso, si può modificare il modo di spostarsi e muoversi. Al di là del divertimento, vogliamo lanciare forte il messaggio di cambiamento della mobilità».

