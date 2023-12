Lungomare di S. Agata Militello, passo avanti contro l’erosione

S’intravede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel per il lungomare di Sant’Agata Militello devastato dall’erosione. Dopo oltre un anno e mezzo dall’avvio dell’iter e con 5,6 milioni di euro nel cassetto dal 2019, la Centrale unica di committenza “Tirreno Ecosviluppo 2000” ha finalmente pubblicato l’avviso esplorativo per l’appalto integrato del “Progetto di completamento del ripascimento della spiaggia, a rischio elevato di erosione R4”. Si tratta di uno step preliminare, con scadenza al prossimo 3 gennaio, per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse nell’ottica del successivo invito delle imprese a presentare l’offerta per l’affidamento congiunto di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori. Qualora le richieste ritenute valide fossero superiori a dieci, si procederà al sorteggio pubblico anonimo delle ditte da invitare alla gara che sarà quindi aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo complessivo a base d’asta è di poco superiore a 3,7 milioni, di cui circa 113mila euro per la progettazione, 345mila euro per indagini e rilievi vari e 3,3 milioni per lavori. Agli atti l’elaborato di fattibilità tecnico economica a firma dell’ingegnere Basilio Ridolfo, già in forza all’Ufficio tecnico comunale, con il rup architetto Carmelo Gambadauro, corroborato da studi ed indagini tecniche. L’intervento, la cui durata è stimata in un anno dalla consegna, interesserà il fronte mare antistante la spiaggia santagatese per circa 1,4 km, dal tratto centrale di Villa Bianco verso est sino a Villa Falcone e Borsellino. Prevista la collocazione di barriere permeabili soffolte a rete, con “maglie”, per tratti di 60 metri a intervalli di 17 metri e a circa 60 metri di distanza dal muro di contenimento, allo scopo di ridurre l’energia del moto ondoso verso la spiaggia, riducendone l’azione erosiva e favorendo il ripascimento della fascia litoranea.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina