Messina, emergenza in via Annibale: acque reflue invadono la strada e un garage

I residenti di via Annibale a Messina affrontano ancora una volta gravi problemi fognari, con acque reflue che fuoriescono dai WC e dai tombini, invadendo la strada e un garage. Questa situazione ricorrente solleva serie preoccupazioni riguardo alla manutenzione e all'efficienza del sistema di smaltimento delle acque.

Oltre a creare notevole disagio, il problema rappresenta un rischio per la salute pubblica e per l'ambiente. Gli abitanti chiedono con urgenza un intervento per risolvere la situazione e per migliorare l'infrastruttura fognaria. Le immagini fornite da un lettore mostrano chiaramente l'entità del problema, evidenziando la necessità di un'azione immediata da parte delle autorità per assicurare la sicurezza e il benessere della comunità.