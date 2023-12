Messina, è morto Franco Giannetto: negli anni Settanta aveva aperto il primo negozio di elettrodomestici in città

All’età di 79 anni si è spento l’imprenditore messinese Francesco Giannetto. Il commerciante, molto conosciuto in città, è stato uno dei primi ad avviare a Messina, negli anni Settanta, l’attività di commercio di elettronica di consumo ed elettrodomestici.

"Franco", così lo chiamavano tutti, aveva iniziato a lavorare da giovane come radiotecnico, ma il suo fiuto e le sue doti imprenditoriali lo hanno portato ad aprire il primo punto vendita di elettrodomestici che ha visto la luce nella città di Messina, conosciuto come “Giannetto Elettrodomestici” in via Antonio Martino e successivamente Electrovideo e Atlantide Mediastore.

Non era soltanto un abile venditore, ma un tecnico che riusciva a guidare il cliente nell'acquisto attraverso i suoi consigli e la sua competenza, con la sua personalità e la sua esperienza ha contribuito allo sviluppo ed alla crescita economica del settore in città, rappresentando, per molto tempo, una delle più importanti realtà commerciali nel campo dell'elettronica e degli elettrodomestici del territorio.

Franco lascia la moglie Melinda, i due figli Marco Antonio e Giuseppe e i suoi amatissimi nipoti. Domani, alle ore 11, nel santuario Rita da Cascia di Milano si svolgeranno le esequie, in contemporanea verrà celebrata una messa in ricordo nella chiesa di San Camillo, a Messina.