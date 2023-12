ATM Messina ripropone gli abbonamenti a 20 euro. A mezzanotte scatta la vendita sul sito dell'azienda

Tornano gli abbonamenti superscontati di Atm. L’annuncio lo hanno dato stamattina il sindaco Federico Basile ed il presidente dell’azienda trasporti, Giuseppe Campagna, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento NewMobility Messina. “Siamo riusciti a riaprire la piattaforma di MoveMe - ha detto il sindaco -, sarà nuovamente possibile sottoscrivere abbonamenti a 20 euro per viaggiare tutto l’anno sui mezzi pubblici”. La piattaforma, ha specificato Campagna, riaprirà oggi a mezzanotte e sarà attiva fino al 21 dicembre e, comunque, fino al raggiungimento del limite, che per questa finestra è di 8.000 tessere circa. Entrando nel dettaglio, Atm aggiunge che “nelle due finestre di luglio e settembre ci sono state più di 30mila richieste e sono stati emessi oltre 20mila abbonamenti. Gli abbonamenti al trasporto pubblico locale sono passati da 19.854 nel periodo compreso tra gennaio-ottobre 2022 a 39.378 nel periodo compreso tra gennaio-ottobre 2023, con un incremento percentuale del 98% domanda per abbonarsi al Tpl prezzo di 20 euro può essere presentata esclusivamente tramite la Piattaforma che verrà ufficialmente aperta oggi a mezzanotte sul sito istituzionale di ATM (atmmessinaspa.it).

Sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento a 120 euro valido per un anno da utilizzare nei bus e tram e nei parcheggi di interscambio”.