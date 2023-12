Natale anticipato in Sicilia: una donna di Messina vince 20 mila euro grazie alla tombola

Continua a essere un dicembre fortunato in Sicilia. Come riferisce Agipronews, questa volta a festeggiare è una 50enne di Messina che si è aggiudicata il jackpot di 20 mila euro messo in palio da Cinco, che unisce il gioco delle carte al bingo, presente su tombola.it. Con soli 40 centesimi e grazie al 7 di cuori la giocatrice siciliana è riuscita a conquistare il montepremi scelto ogni giorno da migliaia di giocatori e che offre un jackpot fisso di 20.000 euro tutti i giorni, tutto il giorno indipendentemente da quante persone sono online.