Minaccia di buttarsi dal tetto di un B&B, ragazza di Taormina salvata a Catania

Era salita sul tetto di un Bed and Breakfast in via Zia Lisa, annunciando di voler compiere un gesto estremo. Fondamentale è stato l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante che, giunti con tempestività sul posto, le hanno salvato la vita.

Gli agenti hanno trovato la ragazza che, seduta sul cornicione e in evidente stato di agitazione, stava annunciando di volersi lanciare nel vuoto. Senza perdere tempo, si sono precipitati sul tetto per stabilire un dialogo con la giovane e tranquillizzarla. Soltanto dopo diversi tentativi, gli operatori hanno attirato la sua attenzione in varie direzioni per distrarla dall’intento. Sono così riusciti ad afferrarla e a metterla in salvo.

La ragazza, originaria di Taormina, in preda allo sconforto, è stata quindi fatta scendere dal tetto grazie al supporto dei Vigili del Fuoco nel frattempo allertati dalla Sala Operativa. È stato poi richiesto l’intervento del personale del 118 che l’ha accompagnata presso l’ospedale cittadino per gli accertamenti e le cure del caso.