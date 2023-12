Messina, topo in classe alla scuola "Archimede": domani la disinfestazione, oggi sciopero di massa

Almeno l’80% degli studenti del liceo Archimede oggi ha deciso di non entrare a scuola: uno sciopero che nasce dalla segnalazione della presenza di un topo in una delle aule dell’istituto due studenti ieri hanno visto il roditore e lo hanno riferito alla preside Laura Cappuccio la quale ha immediatamente disposto la disinfestazione dell’intero plesso per la giornata di domani. Oggi però i ragazzi, evidentemente preoccupati dalla possibile presenza non gradita, hanno deciso di non fare scuola, manifestando il loro disappunto davanti ai cancelli. Domani scuola chiusa e le lezioni riprenderanno venerdì.