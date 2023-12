Messina, incidente sul Corso Cavour: un ferito nello scontro auto moto nella corsia preferenziale dei bus

Brutto incidente nelle prime ore della mattinata sul Corso Cavour. per cause che la polizia municipale sta accertando si sono scontrate all'altezza con la via San Camillo un'auto che stava per svoltare a sinistra ed uno scooter che procedeva verso sud, verosimilmente contromano all'interno della corsia dei bus. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un giovane che a quanto pare era diretto a scuola, che è andato a sbattere violentemente contro lo sportello posteriore sinistro dell'auto. Il ragazzo ha riportato delle fratture agli arti inferiori ed è stato prontamente soccorso prima dai passanti e poi dal 118. Sul posto una pattuglia della sezione operativa territoriale della polizia municipale

IN AGGIORNAMENTO