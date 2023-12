La ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha da poco firmato il decrerto di nomina di Giovanni Spatari a rettrice dell'Università di Messina. L'incarico è immediatamente operativo e domattina sarà il suo primo vero giorno di lavoro.

Uno dei primi atti non potrà che essere la nomina della squadra di prorettori, ma non c'è una vera e propria scadenza per questo tipo di scelta.