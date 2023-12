Messina, il coraggio di Giovanna: nel 2022 vittima di un tremendo incidente, oggi la laurea con 110 e lode

12 dicembre 2023. Altra data memorabile. La ventiduenne Giovanna Deani, messinese di Nizza di Sicilia, ha stretto il suo sogno, laureandosi in Scienze della Formazione e dell'educazione con 110 e lode. Un sogno rincorso con forza e tenacia, dopo il terribile incidente del luglio del 2022. Da cui è uscita con sogni nuovi e sicurezze in più e l'affetto di una città, Messina, che l'ha letteralmente abbracciata insieme alla sua splendida famiglia. E quel 27 luglio del 2022, Giovanna, non lo dimenticherà mai. Il sole si rifletteva sul suo viso, corrugato di lacrime e sangue. E mentre si aggrappava voracemente alla vita, dopo l'incidente che le ha fatto perdere una gamba, pensava al nuotatore Manuel Bortuzzo, che, nonostante viva la sua vita su una sedia a rotelle, non ha perso la voglia di vivere: «Oggi – ha raccontato – sono una persona diversa. Amo la vita più di prima, perché aver visto la morte con gli occhi, e averla sconfitta, mi porta a essere più determinata di prima e a cogliere l'attimo. Mi sono sentita grande, all'improvviso, anche se ancora, dentro di me, mi sento una bambina. E ho capito che tutto nella vita può essere sconfitto con il coraggio e la determinazione e che non bisogna mai avere paura di essere fragili e chiedere aiuto».