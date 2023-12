Capo d’Orlando, l'incidente in cui ha perso la vita il 60enne Carmelo Masi: indagato il camionista

Rimangono gravi ma stazionarie le condizioni della donna rimasta ferita nell’incidente stradale di giovedì mattina sulla Statale 113 a Capo d’Orlando nel quale ha perso la vita il marito, Carmelo Masi, 60enne.

La stimata coppia brolese, titolare di un’azienda di prodotti per agricoltura ed animali, stava percorrendo quel tratto di Statale in territorio di Capo d’Orlando quando, all’altezza del viadotto Milio, l’Audi “A1” a bordo della quale viaggiavano è stata centrata dal rimorchio di un tir finito fuori corsia mentre procedeva in senso opposto. Un impatto tremendo che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo alla guida dell’autovettura. La moglie, che si trovava seduta al fianco del marito, è ricoverata in Rianimazione del Policlinico di Messina, dove è stata trasferita immediatamente in elisoccorso in condizioni gravissime, con i medici che mantengono riservata la prognosi.

Procedono, nel frattempo, le attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, necessarie per risalire alle cause del terribile incidente nel quale sono rimasti coinvolti altri due mezzi, fortunatamente senza conseguenze per i rispettivi conducenti, così come praticamente illeso è rimasto il 39enne che guidava il tir, sceso appena in tempo prima che la cabina prendesse fuoco.

Il trasportatore, di nazionalità tunisina, risulta iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale.

