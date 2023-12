Ripristino dei parcheggi sulla litoranea nord di Messina, iniziata la posa dei massi

I primi massi posti sulla litoranea per il ripristino dei parcheggi, un anno e mezzo dopo la chiusura per motivi di sicurezza. Nei giorni scorsi è finalmente entrato nel vivo l’appalto per il salpamento e la rifioritura di quasi mille massi a difesa della costa fra Torre Faro e l’Annunziata. In chiusura i lavori nella zona di Ganzirri iniziati la settimana scorsa. Le opere sono a cura dell’ufficio del commissario per l’emergenza idrogeologica della Regione