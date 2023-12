Non si ferma all'alt e fugge a folle corsa creando panico tra Milazzo e Merì. I carabinieri riescono a fermarlo

Ignora l'alt dei carabinieri e dopo un frenetico inseguimento che si conclude a Merì viene fermato. Un uomo a bordo di una 500L nera ha deciso di sfuggire al controllo dei militari dandosi alla fuga, ma è stato tallonato dalla gazzella dei militari dell'arma che prontamente ha seguito fuggiasco. Lanciato l'allarme via radio, immediatamente è stato attivato un protocollo di sicurezza che scatta in casi come questo. A sirene spiegate i militari hanno inseguito la vettura da Milazzo attraversando San Filippo del Mela, Olivarella, fino alla nazionale di Merì dove il fuggitivo è stato raggiunto e fermato grazie anche al coordinamento con le sale operative delle altre forze di polizia. Da chiarire le ragioni che hanno portato l'uomo a fuggire creando panico e rischi per l'incolumità pubblica.