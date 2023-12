Milazzo, la protesta per l’ospedale è una causa giusta. Ma troppe le assenze

Ancora una volta la partecipazione popolare è mancata al sit-in di protesta per i disservizi determinati dall’assenza di interventi da parte dell’Asp, sia per quel che concerne il pronto soccorso che per altri reparti ed in particolare ostetricia ed ortopedia. Sono stati infatti una cinquantina coloro che hanno preso parte alla manifestazione che è stata promossa da un Comitato spontaneo per sensibilizzare le istituzioni sulle gravi criticità della struttura. Eppure i promotori, nei giorni scorsi avevano invitato non solo i milazzesi ma i cittadini di tutto il comprensorio del Mela, le organizzazioni sindacali confederali di tutte le categorie e settori lavorativi; le associazioni cittadine, i comitati di ogni e qualsiasi tematica; il personale sanitario di qualsiasi realtà del comprensorio; artigiani e commercianti. Ma evidentemente c’è poca voglia di protestare. Il Comitato tuttavia non intende fermarsi. «Le notizie che riguardano i locali ospedali di Barcellona e Milazzo sono incerte – spiega uno dei promotori, il dottore Peppe Falliti – dando immagine di una Sanità allo sbando per la mancanza di programmazione certa e di rassicurante futuro per la salute dei cittadini: chiusura del Pronto Soccorso, chiusura del Punto Nascita, ridimensionamento Ortopedia ed altri Reparti. In più occasioni i cittadini hanno manifestato rabbia, mortificazione, e, peggio ancora, rassegnazione per il venir meno delle funzioni assistenziali delle locali strutture sanitarie».