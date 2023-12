Messina, sfregio al murale della polizia sul viale Giostra. Basile e la V municipalità: "Gesto grave e inaccettabile"

Vergognoso atto vandalico la notte scorsa nei confronti del murale sul viale Giostra, realizzato lo scorso anno dagli studenti del liceo artistico Basile, in occasione della Festa della polizia di Stato.

"Un gesto grave che va oltre l'atto vandalico. Lo sfregio all'opera che raffigura il tricolore e un agente con accanto cittadini di varie età, che intende veicolare il messaggio del dialogo tra gli uomini in divisa e le persone comuni è inaccettabile. Il visibile disprezzo delle regole genera fenomeni come questo, e non basta condannarli ma occorre impegnarsi per sensibilizzare e far maturare una coscienza civica nelle scuole e nelle famiglie”, così il sindaco Federico Basile ha commentato il danneggiamento al murale.

Per l’inaccettabile gesto, intervengono anche i rappresentanti della V Municipalità auspicando l’immediato intervento delle forze dell’ordine affinchè si faccia luce sul grave accadimento.