Parcheggi a pagamento a Milazzo: via agli abbonamenti agevolati

Parcheggi a pagamento, arrivano le agevolazioni per i dipendenti pubblici e per i commercianti. Nella giornata di ieri la giunta ha approvato la delibera che introduce gli abbonamenti e le riduzioni per chi dovrà utilizzare costantemente le “strisce blu”.

Una pianificazione quella attuata dall’Amministrazione che parte dalla ripartizione delle zone indicate dagli stalli blu. La zona A, dove vi sarà la tariffa ordinaria di un euro l’ora nelle seguenti fasce orarie (8:30/13:30 - 15:30/20:30) e che comprende le seguenti strade: via Cassisi, via Chinigò, via Umberto I (da via tenente La Rosa e piazza Roma), piazza Caio Duilio, piano Baele (incluso tratto da piazza della Repubblica e via Medici), via Cumbo Borgia, lungomare Garibaldi sino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, via Colombo, via GB Impallomeni, via Papa Giovanni XXIII. In queste zone dal 15 giugno al 15 settembre si pagherà anche nel periodo serale (dalle 21 alle 2), sempre il ticket di un euro l’ora.

La zona B invece comprende le seguenti strade: via Birago, via dei Mille, via Luigi Rizzo (tra rotonda via dei Mille e via Cassisi), via Giorgio Rizzo (da via Birago sino a piazza Roma), via Tenente La Rosa, via Madonna del Lume, via M. Regis, via D. Piraino, via Cavour, via Manzoni, via Minniti, via Brigiano, via San Giovanni da intersezione via Giorgio Rizzo a via dei Mille). L’orario in cui è previsto il pagamento è uguale a quello della fascia A, ma il prezzo sarà di 0.80 centesimi l’ora.

Nel periodo estivo poi c’è una zona, denominata D, che riguarda la riviera di Ponente, via Marinaio d'Italia e via Tono (da intersezione salita Porticella a intersezione via delle Magnolie), con la previsione del pagamento di una tariffa di 3 euro sino a 5 ore di sosta (praticamente mezza giornata, di mattina o il pomeriggio a scelta dell’automobilista) e di 5 euro (intera giornata) se si superano le 5 ore di parcheggio.

