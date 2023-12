Impatto fatale a Capo d'Orlando: Brolo piange Carmelo Masi, onesto e infaticabile lavoratore

Dovevano essere i primi giorni di festa, con le luci già pronte a brillare e l’atteso spettacolo del villaggio di “Santa Claus” che proprio oggi avrebbe ufficialmente proiettato il paese nel vivo dell’atmosfera di Natale. Ed invece purtroppo la comunità tutta di Brolo si ritrova improvvisamente sconvolta ed avvolta dal dolore per la tragedia in cui ha perso la vita il 60enne Carmelo Masi, con la moglie Sara gravemente ferita.

Una famiglia conosciuta ed apprezzata quella di Carmelo Masi non solo nella cittadina brolese ma anche nell’hinterland. Persone descritte da tutti come oneste ed infaticabili lavoratori, dediti a portare avanti con passione e spirito di sacrificio la loro attività nel settore dei prodotti per agricoltura e giardinaggio oltreché specializzati nella vendita di animali domestici, alimenti e relativi accessori.

La notizia del tragico incidente, avvenuto non troppo lontano dal negozio di famiglia su un tratto di strada statale 113 che collega Brolo e Capo d’Orlando dove hanno un altro punto vendita, ha fatto presto a diffondersi nel centro del castello in cui, sin dalla tarda mattinata, è stato un susseguirsi di informazioni ed aggiornamenti, purtroppo tremendi, con la morte dell’imprenditore 60enne avvenuta sul colpo e la necessità di trasferimento in elisoccorso della moglie al Policlinico di Messina, in condizioni disperate.

Nello sgomento per la cruenta fine di Carmelo Masi, alla donna, che per un periodo è stata anche impiegata comunale, si sono quindi rivolte le apprensioni dell’intera cittadina, raccolta nella speranza che il quadro clinico possa migliorare consentendole di fare presto ritorno a casa per riabbracciare i due figli, un ragazzo ed una ragazza poco più che ventenni, al centro dei pensieri e della vicinanza di tutti.

