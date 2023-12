Vulcano, a vuoto il tentativo di privatizzare il cratere

Come ampiamente previsto anche dagli stessi isolani, è andata deserta l’asta per la vendita di una vasta porzione di territorio che interessava anche il cratere. Ben 2.544.840, con tutti i terreni confinanti per un valore di euro 3.871.110,00. L’offerta minima doveva essere di 2 milioni 903 mila, con un rialzo minimo di 156 mila euro. Ma nessuno ha depositato al tribunale di Barcellona nel termine previsto l’offerta e così occorrerà fissare la nuova data, con l’importo che sarà rideterminato al ribasso. Dicevamo che era previsto. In realtà a Vulcano questa storia del cratere diventato proprietà privata ormai non fa più scalpore, convinti che al di là delle “carte” quella “montagna” è il simbolo dell’isola.

