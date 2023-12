Taormina, tentano di rapinare un centro scommesse: arrestati tre giovani

Due sono entrati all’interno e, armati di bastoni, hanno provato a farsi consegnare l’incasso della giornata, il terzo li attendeva fuori facendo da palo.

Ma i loro piani sono andati all’aria per l’arrivo dei carabinieri che, al termine dell’intervento, li hanno arrestati.

A finire in manette a Taormina tre giovani di Castiglione di Sicilia e Francavilla di Sicilia, due 22enni e un 19enne, accusati dei reati di tentata rapina, porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione e bloccati dopo aver provato a rapinare un centro scommesse nella frazione di Trappitello.

La segnalazione di rapina in corso è giunta al “112” nel corso della notte e, sul posto, si sono fiondati i carabinieri della Stazione di Graniti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che sono riusciti a fermare uno dei tre componenti della banda, intento a darsi alla fuga a piedi.

