Spaccio di droga a Saponara, sono cinque gli indagati

La polizia ha eseguito nella nottata tra martedì e mercoledì un’ordinanza di custodia cautelare siglata dalla gip Monia De Francesco su richiesta della Procura, con cinque indagati tutti residenti tra Saponara e Venetico. Per il 31enne Giuseppe Bertino deciso il carcere, per il 30enne Enzo Gullì decisi gli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre indagati l’obbligo di presentazione alla Pg. Si tratta del 34enne Antonio Pino, della 55enne Natalina Curreri, madre di Bertino, e del 60enne Antonio Bertino, padre del 31enne.

Sono assistiti dagli avvocati Salvatore Silvestro e Giovanni Caroè, e già questa mattina saranno tutti sentiti dalla gip De Francesco per l’interrogatorio di garanzia.

Al centro della vicenda un “giro” di spaccio che sarebbe stato gestito dal 31enne Giuseppe Bertino

