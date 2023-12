Messina, un premio al presepe più bello: torna la 19ª edizione del concorso dedicato a Ivan Pagano

Torna per la 19esima volta il concorso dei presepi “Ivan Pagano” organizzato dalla sesta municipalità insieme al comune di Messina e all’associazione "Nutrimenti terrestri". Presentato stamattina al comune il programma dell’iniziativa che prevede una serrata competizione per la vittoria del premio di miglior presepe in una delle tre categorie previste: scuole, famiglie e parrocchie. Una commissione dal 19 dicembre inizierà le visite a tutti i presepi per poterli valutare.

In più il calendario prevede una serie di visite negli ospedali, nelle case di riposo e nelle scuole degli zampognari e di Babbo Natale che porteranno un sorriso in luoghi in cui ce n’è più bisogno. L’anno scorso fu la parrocchia di Pace a vincere il contest dei presepi, insieme alla scuola materna di Ganzirri. A presentare l’iniziativa il presidente della circoscrizione Francesco Pagano, il consigliere Giovanni Donato e gli assessori Minutoli, Cannata, Currò e Caruso.