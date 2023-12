Messina, da due giorni una donna di 94 anni col femore rotto in Pronto Soccorso. Non ci sono posti letto

Una donna di 94 anni, con il femore fratturato, si trova da più di due giorni al Pronto soccorso del Piemonte. A denunciarlo la famiglia con una lettera nella quale racconta quanto accaduto. "In data 04/12 /2023 - si legge nella lettera - intorno alle 12,30 mia nonna, una donna di 94 anni, viene portata in ambulanza al ps del Piemonte dopo una caduta in casa. Le lastre le vengono effettuate solo nel tardo pomeriggio riscontrando una frattura del femore destro. Semplice no! E invece in ospedale non c’è posto, nessun ospedale fino a Patti ha un posto letto libero. Lei si trova ancora stazionata al pronto soccorso senza speranza di essere ricoverata ed operata. Abbiamo cercato noi parenti posti letto nelle cliniche private - si legge ancora nella lettera - ma purtroppo essendo lei un soggetto definito ASA 4, quindi troppo fragile necessità di essere operata in una struttura con rianimazione in caso di complicanze. Queste sono solo strutture pubbliche e sono tutte in sovrannumero. Purtroppo questa è la situazione della sanità pubblica a cui tagliano i fondi per incentivare i privati che non possono supportare determinate situazioni. Noi non riusciamo a vedere mia nonna da 3 giorni: secondo voi è tutto normale? Quella donna è mia nonna e soprattutto un essere umano".