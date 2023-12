Accusa un malore all'interno di una ditta: autotrasportatore catanese muore a Rocca di Capri Leone

Sarebbe stato colpito da un malore fatale un autotrasportatore catanese di 52 anni, G.T. , morto stamani a Rocca di Capri Leone. L’uomo era appena giunto presso una ditta di materiali edili quando è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Immediatamente tutto il personale presente sul posto ha provato a dare aiuto all’uomo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della locale stazione ed il medico legale. Escluso dunque a quanto risulta qualunque legame tra il decesso e l’attività lavorativa.