Giuseppe Merlino, l'eroe messinese che ha salvato un rider dalle fiamme a Milano: “Spero possa guarire presto”

Il maresciallo messinese Giuseppe Merlino, 30 anni, e il collega Raffaele Bonavita, 26 anni, del Radiomobile dei carabinieri di Milano, sono intervenuti sabato sera in via Arquà dove un appartamento era in fiamme. Senza protezioni, Merlino e Bonavita hanno tirato fuori un rider pakistano gravemente intossicato e ustionato. Nonostante la paura, Merlino, atleta, ha agito velocemente. Hanno evacuato circa 40 persone, rischiando il crollo del soffitto e evitato un'esplosione di bombole di gas. Entrambi sono stati lievemente intossicati ma hanno ripreso servizio e sperano nella pronta guarigione del rider.