Qualità della vita: Messina si conferma all'89. posto. Cittadini tra i più "litigiosi" d'Italia. Ecco le classifiche

Stabile all'89esimo posto. Messina mostra resilienza notevole nonostante le sfide economiche e infrastrutturali complesse e in Sicilia è seconda dietro solo a Ragusa (86.). Sono i risultati della 34esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, i cui risultati sono stati pubblicati sul quotidiano in edicola oggi. Una classifica vinta da Udine per la prima volta. Uno studio che dice una cosa ben precisa sulla provincia di Messina: ricchezza e lavoro continuano a mancare, ma migliorano notevolmente i servizi.

Ma entriamo nel dettaglio della classifica e dei sei indicatori che l'hanno determinata (Ricchezza e Consumi, Affari e Lavoro, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Ambiente e servizi, Cultura e Tempo libero). Messina è clamorosamente al terzo posto in Italia in una classifica: si tratta del numero di Medici di medicina generale attivi ogni mille abitanti, mentre la peggiore posizione la raggiungiamo per percentuale di cause pendenti ultratriennali e poi per indice di litigiosità (cause civili iscritte ogni 100mila abitanti). Terz'ultimi in Italia.

Su "Ricchezza e consumi" siamo al 100 posto, così come per Affari e Lavoro. Che sono come detto i due indicatori che spingono Messina verso il basso. Meglio va invece per "Giustizia e sicurezza" dove la provincia di Messina è al 73. posto: Messina è addirittura quinta in Italia per il basso numero di furti in appartamento! L'indicatore "Demografia e società" ci regala la 78. posizione mentre siamo 76esimi per "Ambiente e Servizi": è questo l'indicatore che fa registrare il migliore incremento rispetto allo scorso anno con 12 posizioni in più con il clima (temperature) che è tra i migliori d'Italia (6 posto), e poi Farmacie ogni mille abitanti (18. posto) e Progetti Pnrr ogni mille abitanti (34. posto). Indicatore negativo la qualità della vita degli anziani (104.). Il miglior risultato lo portiamo in "Cultura e tempo libero" con il 71. posto: numero di ristoranti ogni mille abitanti (29. in Italia), Patrimonio museale (16.), banda larga (15.) e amministratori comunali con meno di 40 anni (addirittura sesti nella Penisola). Le classifiche di Messina nel dettaglio