Messina, prove generali per l'albero di Natale di Piazza Cairoli. Venerdì l'inaugurazione

Prove tecniche per l'albero di Natale di Piazza Cairoli. Ieri la prima accensione per le prove generali, in vista dell'inaugurazione dell'8 dicembre. Si stanno attrezzando i principali spazi urbani – a cambiare volto è soprattutto piazza Unione europea –, abbellendo le isole pedonali della zona del Duomo e di piazza Cairoli, potenziando l’illuminazione artistica, ripulendo alcune aree lasciate (colpevolmente) in condizioni pietose per troppo tempo. Conto alla rovescia, dunque, per il Natale messinese che prevede tantissimi appuntamenti.

Lo start il 21 dicembre con Dolcenera a piazza Unione Europea, dj set con Gabri Ponte il 23 in piazza Duomo, il ritorno dei Pooh in riva allo Stretto il 28 dicembre, sempre a piazza Duomo, la notte del 31 dicembre la festa con i The Good Fellas, accompagnati da un dj set di Radio Italia, la radio che sarà presente e accompagnerà le iniziative in programma, che relativamente alle esibizioni di artisti si concluderà il 4 gennaio prossimo, con la rappresentazione del teatro del fuoco con la partecipazione di artisti del Cirque du Soleil, a piazza Duomo. Relativamente alle tradizioni natalizie dei presepi, addobbi e luminarie ampliato lo scenario degli allestimenti privilegiando i villaggi. Sarà allestito un Presepe anche a piazza Cairoli; oltre a valorizzare alcune vie cittadine quali, la via Malvagna, Cicerone e via Laudano che saranno illuminate con luci personalizzate e riferimenti a Messina nell’ambito della riscoperta arte di strada; oltre alla Notte Bianca dello Sport lungo l’isola pedonale ed il concerto di musica lirica “Exsultate, Jubilate” il 6 gennaio, nella Basilica Cattedrale. In tema di valorizzazione dei villaggi, padre Giuseppe Giunti della parrocchia di Massa San Nicola, presente all’incontro, ha illustrato l’iniziativa organizzata in sinergia con l’Amministrazione che prevede l’allestimento di un Villaggio di Babbo Natale nel borgo messinese per offrire alla cittadinanza la possibilità di effettuare un percorso programmato all’interno delle abitazioni del villaggio, con l’obiettivo di accendere i riflettori e fare conoscere una realtà territoriale, duramente colpita a causa degli incendi della scorsa estate.