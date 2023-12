Messina: da oggi interventi di scerbatura, spazzamento e ripristino condotta fognaria. I provvedimenti viari

Da oggi, lunedì 4, sino a giovedì 7 dicembre, nelle fasce orarie 6-14 e 8-18, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade.

Le attività interesseranno la zona nord (viale Annunziata, da incrocio via città di Genova fino a incrocio via Principessa Giovanna compreso controviali, lato monte; e viale Annunziata, da incrocio via Principessa Giovanna a piazza Temistocle Martinez compreso controviali; mercoledì 6 e giovedì 7, dalle 6 alle 14, nel quadrato di via Del Carmine a Contesse e traversa perpendicolare. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori ripristino condotta fognaria: lunedì 11 e martedì 12 divieto di sosta in via Comunale Santo Vico I.

Dalle ore 8.30 di lunedì 11 sino alle 17 di martedì 12, saranno effettuati interventi di ripristino della condotta fognaria di acque nere in un tratto di via Comunale Santo Vico I. Pertanto, al fine di consentirne ad AMAM l’esecuzione, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, nel tratto di strada sopracitato.

Lavori realizzazione attraversamenti pedonali luminosi

Per consentire i lavori di realizzazione della linea di alimentazione di attraversamenti pedonali luminosi, nell’ambito del Pon città metropolitane 2014-2020: Messina città accessibile e inclusiva – progetto Me 2.2.3-abbattimento delle barriere architettoniche, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto limitazioni viarie. Pertanto da oggi, lunedì 4, sino a mercoledì 20 dicembre, nella fascia oraria 7-18, saranno istituiti divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, di transito veicolare per semicarreggiata, il senso unico alternato di circolazione, tutti per tratti di 20 metri, e il limite massimo di velocità di 30 km/h, in vari tratti di via Consolare Pompea.