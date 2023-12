La fiction sulla Protezione Civile girata a Stromboli andrà in onda: è polemica tra Sindaco di Lipari e Rai

La Rai si trova in una disputa accesa con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo e la popolazione di Stromboli riguardo alla programmazione della fiction sulla Protezione Civile, in seguito ai disastrosi eventi causati dall'incendio sviluppatosi durante le riprese e dalle successive colate di fango (conseguenza del terreno che non riesce più a tenere l'acqua). Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha tentato un approccio conciliante, ma Gullo ha respinto l'offerta, insistendo su un risarcimento sostanziale per i danni patiti dall'isola. Stromboli è infatti nel mezzo di una battaglia legale con la società 11 Marzo Film, incaricata dalla Rai. La comunità locale, indignata, reclama giustizia e compensazioni per i danni stimati intorno ai 70 milioni di euro.

Il sindaco Gullo ha confermato la forte opposizione della popolazione e ha dichiarato: "Non possiamo che esprimere stupore e disappunto per la totale assenza di solidarietà in seguito al grave evento che ha messo a dura prova gli abitanti e che ha causato notevoli danni."

La situazione è ulteriormente complicata da un'inchiesta della procura della Repubblica di Barcellona, che ha indagato 13 persone, tra cui rappresentanti delle società romane incaricate dalla Rai, vigili del fuoco e membri dell'amministrazione locale. Gli scontri tra il Comune e la società 11 Marzo sembrano essere giunti a un punto critico, con la giunta Gullo che chiede non solo il chiarimento delle responsabilità, ma anche il rimborso dei danni ingenti subiti dall'isola.