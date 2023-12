Torna “Natale insieme in periferia”, lunedì 4 dicembre la presentazione

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno Cisl Messina, dal CSI e dalla Parrocchia S. Maria di Gesù di Ritiro hanno deciso di riproporre un cartellone di iniziative, per grandi e piccini, per un “Natale da vivere insieme in periferia”. L’iniziativa, che anche nel 2023 vedrà il patrocinio del Comune di Messina, verrà presentata lunedì mattina, 4 dicembre, alle ore 9.30, presso la sede del Centro Sportivo Italiano, in via Palermo 557, Centro Sportivo Giovanni XXIII alla presenza del segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, del presidente del Csi Messina Santino Smedile e del parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù padre Roberto Romeo.