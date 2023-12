«Oggi a Messina c'è la sfilata dei No Ponte: cambiano la maglietta, da No Tav diventano No Ponte, da No Mose diventano No Ponte, da No Tap diventano No Ponte, ma il criterio è lo stesso, fermare lo sviluppo del paese».

Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, in occasione della visita al cantiere della nuova galleria San Donato sulla A1 nel tratto fra Firenze Sud e Incisa.