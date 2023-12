Ponte, è il giorno del “Fronte del No” a Messina: oggi pomeriggio il raduno alle 15,30 a piazza Cairoli

Il progetto del Ponte è la risposta sbagliata, inutile, dannosa ai problemi del Meridione e dell’area dello Stretto. Causerebbe un disastro ambientale, tecnicamente è un azzardo, non risolverebbe i problemi dei trasporti, soprattutto non servirebbe al Paese». Sono queste, riassunte nella nota firmata dai responsabili del Comitato “Invece del Ponte”, le motivazioni alla base della mobilitazione prevista per oggi a Messina. L’accelerazione delle procedure di progettazione e di costruzione del Ponte ha rianimato il fronte del No che, pur con anime radicalmente diverse tra loro, oggi si ritroverà a piazza Cairoli, con raduno alle 15,30, per poi attraversare le vie del centro urbano in un corteo che segue quello svoltosi nello scorso mese di agosto. L’obiettivo dei Comitati promotori è di raggiungere quote diecimila presenze. Sono programmati pullman anche da altre province della Sicilia, dalla Calabria, così come è previsto l’arrivo a Messina anche dei rappresentanti di movimenti che si oppongono alle grandi opere, come i No Tav. Ci saranno anche i partiti del Centrosinistra e della Sinistra a sfilare in marcia. Tra gli interventi previsti, quelli di Fabio Granata, assessore alla Cultura del Comune di Siracusa e già vicepresidente della Regione siciliana; Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale dei Verdi; Barbara Floridia, senatrice del M5S e presidente del Comitato di vigilanza Rai; Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd.

«Ci siamo», dicono gli esponenti del Coordinamento No Ponte, che parlano di settanta sigle aderenti in tutt’Italia. «Alle adesioni collettive si è aggiunto l'elenco, che verrà reso noto in occasione degli interventi conclusivi a piazza Duomo, di personalità del campo del sociale, della cultura e della politica, che pur non potendo essere fisicamente presenti il 2 dicembre a Messina hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla lotta contro il Ponte. Hanno già garantito la loro presenza moltissimi cittadini e cittadine di tutta Italia, oltre a parlamentari e dirigenti nazionali e regionali di associazioni, partiti e sindacati. Presenti anche padre Alex Zanotelli e Mimmo Lucano». Il corteo, che partirà da piazza Cairoli, si snoderà per viale San Martino, via Santa Cecilia, via Cesare Battisti, via I Settembre, per concludersi a piazza Duomo, In testa ci sarà uno striscione con una foto dello Stretto di Messina e la frase “Lo Stretto non si tocca”.

