Mistretta, aveva appena appiccato il fuoco in un bosco: 73enne arrestato in flagranza di reato

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Mistretta hanno arrestato in flagranza di reato un 73enne del luogo, già nota alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile del reato di incendio boschivo aggravato.

L'arresto è avvenuto durante un servizio di pattuglia mirato alla prevenzione degli incendi dolosi, considerando le avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forti raffiche di vento di scirocco che hanno interessato la zona nei giorni precedenti. Durante la perlustrazione del territorio, i Carabinieri hanno individuato una colonna di fumo e fiamme provenienti da una zona rurale coperta da macchia mediterranea, precisamente in contrada Piano Rose di Mistretta.

L'intervento tempestivo ha permesso di identificare l'indagato, alla guida della propria autovettura, mentre cercava di allontanarsi dal luogo dell'incendio. La successiva perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento e al sequestro di un cannello a gas, tre accendini e carta utilizzata come mezzo di innesco per provocare i diversi focolai che hanno alimentato l'incendio.

Particolarmente significativo è stato l'impiego di un avanzato sistema di osservazione ottica a distanza, un cannocchiale multifocale in grado di scrutare fino a un chilometro di distanza. Grazie a questa strumentazione, i Carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre appiccava il fuoco, concentrandosi sulla contrada Piano Rose, già teatro di episodi incendiari nel recente passato.

Il servizio messo a preventivo in atto dai militari ha consentito di monitorare attentamente l'area, permettendo l'identificazione del sospetto non appena è stato rilevato il fumo e le fiamme provenienti da un cumulo di sterpaglie. I Carabinieri hanno individuato l'uomo che, sceso da un'autovettura, aveva appena appiccato un altro focolaio. Grazie alla tempestiva azione di intercettazione, il soggetto è stato fermato e consegnato alle autorità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza l'area colpita dal rogo. Il 73enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per incendio boschivo aggravato e affidato alla disposizione dell'Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Patti, in attesa dell'udienza di convalida del Giudice