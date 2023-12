Lipari, è morto dopo un mese di agonia il pescatore Franco Luca: la sua imbarcazione fu travolta da una barca a vela

Tragedia in Mare: Franco Luca, noto pescatore eoliano di 70 anni, è tragicamente deceduto in ospedale a Catania, a seguito di gravi ferite riportate in un incidente nautico nei pressi del porto di Pignataro, a Lipari.

L'incidente si è verificato durante una battuta di pesca, quando la sua imbarcazione, ferma in mare, è stata improvvisamente colpita da una barca a vela in movimento. Nonostante un intervento chirurgico e un lungo periodo di degenza ospedaliera, Franco Luca non è riuscito a sopravvivere ai traumi subiti.

La guardia costiera è intervenuta prontamente, intercettando l'imbarcazione francese coinvolta e avviando un'inchiesta.

Franco Luca era una figura ben conosciuta e apprezzata nell'ambiente eoliano, non solo per la sua passione per la pesca, ma anche come arbitro di calcetto e per i tour che organizzava nelle Eolie, allietando i diportisti con gelati e bibite sul suo motoscafo.