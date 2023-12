Milazzo, le multe al semaforo di San Giovanni: i rimborsi ai cittadini in ritardo

Ancora una appendice alla questione delle multe elevate dalle telecamere al semaforo di San Giovanni. Dopo le proteste ed i ricorsi che hanno caratterizzato i mesi scorsi e la definizione di molte controversie attraverso i ricorsi al giudice di pace, adesso c’è un nuovo problema che scaturisce da quelle sentenze. Infatti coloro che hanno ottenuto ragione e si sono visti riconosciute anche le spese legali, continuano a non percepire nulla dal Comune. Una vicenda che ha indotto l’associazione dei consumatori Udicon a scrivere al sindaco e al comandante della Polizia Locale per sollecitare tali rimborsi. «I ricorsi – si legge nel documento – sono stati accolti con condanna alle spese per il Comune di Milazzo e/o anche solo con la ripartizione delle spese quali contributo unificato a carico dell’ente. Ad oggi però nessun utente ha ricevuto quanto dovuto». Da qui la richiesta a definire la questione e rimborsare i cittadini che sono stati costretti a sborsare queste somme, poco meno di 50 euro per evitare di dover pagare la multa e subire la riduzione dei punti dalla patente per una infrazione che a loro dire (e a detta dei giudici) non avrebbero commesso o quantomeno che sarebbe stata sanzionata in maniera erronea rispetto alle previsioni del codice della strada.