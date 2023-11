"Nerea" in transito da Messina, il nuovo traghetto green della flotta Caronte&Tourist Isole Minori

E' arrivato nel porto di Messina per un transito, direttamente dalla Turchia, dove è stato costruito, il nuovo traghetto che presto entrerà in servizio nelle isole Eolie che è stato consegnato alla società Caronte & Tourist Isole minori. Nerea, così è stata battezzata in acque turche, dov’è nata, la nuova nave dal design moderno e dal cuore green. Lunedì 4 dicembre a Palermo la presentazione ufficiale

Un altro importante passo per l’ampliamento della fotta, un gioiello di innovazione ed efficienza concentrate in 109,95 m di lunghezza per 19,5 di larghezza, dimensioni studiate dalla NAOS - società di design navale triestina - sulla base delle esigenze dei piccoli porti delle isole minori siciliane che andrà a servire, insieme alle straordinarie caratteristiche idrodinamiche, in grado di manovrare in sicurezza, anche grazie alle due eliche di manovra prodiere da 800 kW l'una.

Espressione di ricerca, tecnologia avanzata e sostenibilità, Nerea coniuga performance e basso impatto ambientale. Proprio come lo fu la Elio - l’ammiraglia della flotta C&T nello Stretto di Messina che nel 2018 fu la nave passeggeri più green a solcare il Mediterraneo - Nerea sarà un esempio d’avanguardia la cui propulsione principale è affidata ad un impianto ibrido Diesel/LNG/battery di ultima generazione con quattro motori Wärtsilä in grado di garantire una velocità di crociera di 16,5 nodi (massima pari a 18,5 nodi).

Nerea trasporterà inoltre fino a 800 passeggeri e 115 veicoli ed il suo impiego comporterà riduzioni di emissioni nocive pari a -45% di anidride carbonica; -60% di ossidi di azoto (NOx); -99% di ossidi di zolfo (SOx) oltre ad un abbattimento del 99% del particolato.